Árokba hajtott egy autó a 37-esen – mentők is a helyszínre érkeztek!

Árokba hajtott egy személyautó a 37-es főúton, Sárazsadány közelében, az 56-os és 57-es kilométerszelvény között. A tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett - tette közzé a katasztrófavédelem.



