Közlekedési baleset

1 órája

Árokba hajtott egy autó a 37-esen – mentők is a helyszínre érkeztek!

Baleset zavarta meg a forgalmat a 37-es főúton szombat éjszaka. A tűzoltók és a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, hogy segítsenek a bajbajutottakon.

Árokba hajtott egy autó a 37-esen – mentők is a helyszínre érkeztek!

Mentő is érkezett a baleset helyszínére.

Forrás: MW

Fotó: MW

Árokba hajtott egy személyautó a 37-es főúton, Sárazsadány közelében, az 56-os és 57-es kilométerszelvény között. A tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett - tette közzé a katasztrófavédelem.


