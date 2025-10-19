Közlekedési baleset
1 órája
Árokba hajtott egy autó a 37-esen – mentők is a helyszínre érkeztek!
Baleset zavarta meg a forgalmat a 37-es főúton szombat éjszaka. A tűzoltók és a mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, hogy segítsenek a bajbajutottakon.
Mentő is érkezett a baleset helyszínére.
Forrás: MW
Fotó: MW
Árokba hajtott egy személyautó a 37-es főúton, Sárazsadány közelében, az 56-os és 57-es kilométerszelvény között. A tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanítják a gépkocsit. A helyszínre mentő is érkezett - tette közzé a katasztrófavédelem.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Ezt ne hagyja ki!Kék villogó
19 órája
Furcsa mozgásra lettek figyelmesek Köröm környékén – nem volt véletlen
Ezt ne hagyja ki!True crime
13 órája
Döbbenetes borsodi gyilkosságok, amikről nehéz beszélni, de még nehezebb hallgatni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre