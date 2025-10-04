Újabb autó borult árokba, ezúttal Tiszaújvárosnál

A 15-16-os kilométer között letért az úttestről és árokba borult egy autó.

Baleset történt a 35-ös főúton (a fotó illusztráció)

Fotó: Huszár Márk

A járműben hárman utaztak. A gépkocsit a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

További hírek a boon.hu-n.