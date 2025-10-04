Baleset
1 órája
Újabb autó borult árokba, ezúttal Tiszaújvárosnál
Baleset történt a 35-ös főúton, Tiszaújváros és Sajószöged között, előbbi település közelében szombat délután.
A 15-16-os kilométer között letért az úttestről és árokba borult egy autó.
A járműben hárman utaztak. A gépkocsit a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
