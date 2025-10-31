Gusztustalan horror-húsfeldolgozó Borsodban! Saját udvarán főzte a tetemeket az egykori vadász – fotókkal

A Szerencsi Rendőrkapitányság orvvadászat és lopás miatt folytat eljárást egy sóstófalvai férfival szemben. A nyomozás adatai szerint a férfi – aki korábban hivatásos vadászként dolgozott – engedély nélkül vadászott egy megyaszói vadásztársaság területén, több társával együtt. Állati maradványokat találtak a férfi udvarán. Az elejtett vadakat saját udvarán dolgozták fel.

A nyomozása során kiderült, hogy a férfi szolgálati gépkocsiját is használta az orvvadászathoz. A férfit Sóstófalva külterületén fogták el a rendőrök – a plató vérrel volt szennyezett.

A helyszíni szemle során a rendőrök az úgynevezett „dögszórón” friss állati maradványokat, vaddisznó- és dámvadfejet, bőröket találtak, valamint vadkamerát is lefoglaltak.

Továbbá a férfi otthonában több vadtrófeát, fagyasztott húsokat és 10 vadászfegyvert találtak a nyomozók, amit a hatóság lefoglalt - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.



