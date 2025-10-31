49 perce
Gusztustalan horror-húsfeldolgozó Borsodban! Saját udvarán főzte a tetemeket az egykori vadász – fotókkal
Furcsa és hátborzongató események borzolják a kedélyeket egy borsodi községben. A rendőrök közbelépése feltárta a titokzatos ügy részleteit, állati maradványokat találtak egy férfi udvarán.
Rendőrkézen a férfi, aki hátborzongató dolgokat művelt udvarán
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldala
A Szerencsi Rendőrkapitányság orvvadászat és lopás miatt folytat eljárást egy sóstófalvai férfival szemben. A nyomozás adatai szerint a férfi – aki korábban hivatásos vadászként dolgozott – engedély nélkül vadászott egy megyaszói vadásztársaság területén, több társával együtt. Állati maradványokat találtak a férfi udvarán. Az elejtett vadakat saját udvarán dolgozták fel.
Állati maradványokat találtak a rendőrök a férfi udvarán
A nyomozása során kiderült, hogy a férfi szolgálati gépkocsiját is használta az orvvadászathoz. A férfit Sóstófalva külterületén fogták el a rendőrök – a plató vérrel volt szennyezett.
A helyszíni szemle során a rendőrök az úgynevezett „dögszórón” friss állati maradványokat, vaddisznó- és dámvadfejet, bőröket találtak, valamint vadkamerát is lefoglaltak.
Továbbá a férfi otthonában több vadtrófeát, fagyasztott húsokat és 10 vadászfegyvert találtak a nyomozók, amit a hatóság lefoglalt - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.
