Gusztustalan horror-húsfeldolgozó Borsodban! Saját udvarán főzte a tetemeket az egykori vadász – fotókkal

Furcsa és hátborzongató események borzolják a kedélyeket egy borsodi községben. A rendőrök közbelépése feltárta a titokzatos ügy részleteit, állati maradványokat találtak egy férfi udvarán.

Gusztustalan horror-húsfeldolgozó Borsodban! Saját udvarán főzte a tetemeket az egykori vadász – fotókkal

Rendőrkézen a férfi, aki hátborzongató dolgokat művelt udvarán

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldala

A Szerencsi Rendőrkapitányság orvvadászat és lopás miatt folytat eljárást egy sóstófalvai férfival szemben. A nyomozás adatai szerint a férfi – aki korábban hivatásos vadászként dolgozott – engedély nélkül vadászott egy megyaszói vadásztársaság területén, több társával együtt. Állati maradványokat találtak a férfi udvarán. Az elejtett vadakat saját udvarán dolgozták fel.

Állati maradványok kerültek elő az udvarról.
Állati maradványok kerültek elő az udvarról. Ezekben az üstökben dolgozták fel az állatokat az orvvadászok
Forrás:  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldala

Állati maradványokat találtak a rendőrök a férfi udvarán

 A nyomozása során kiderült, hogy a férfi szolgálati gépkocsiját is használta az orvvadászathoz. A férfit Sóstófalva külterületén fogták el a rendőrök – a plató vérrel volt szennyezett.

 A helyszíni szemle során a rendőrök az úgynevezett „dögszórón” friss állati maradványokat, vaddisznó- és dámvadfejet, bőröket találtak, valamint vadkamerát is lefoglaltak.

Vadéllat fejeket is találtak az orvvadásznál
Forrás:  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldala

 Továbbá a férfi otthonában több vadtrófeát, fagyasztott húsokat és 10 vadászfegyvert találtak a nyomozók, amit a hatóság lefoglalt - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldalán.


