Karambol a 3-ason! Olajban úszik a főút, az egészet lezárták!

Egymásnak ütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi. Méra közelében forgalmi akadályra kell számítani.

A 3-as főúton történt a baleset (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

Az encsi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, és felitatják az úttestre kifolyt motorolajat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az M3-as autópályán is történt egy baleset péntek délelőtt. Erről is beszámolt portálunk: