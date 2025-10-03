október 10., péntek

Baleset

1 órája

Karambol a 3-ason! Olajban úszik a főút, az egészet lezárták!

Méra közelében, a 226. kilométernél történt a közlekedési baleset péntek délelőtt.

Egymásnak ütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi. Méra közelében forgalmi akadályra kell számítani.

Baleset történt a 3-as főúton.
A 3-as főúton történt a baleset (a fotó illusztráció)
Forrás: MW

Az encsi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, és felitatják az úttestre kifolyt motorolajat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

Az M3-as autópályán is történt egy baleset péntek délelőtt. Erről is beszámolt portálunk:

További hírek a boon.hu-n.

 

