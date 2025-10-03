Baleset
2 órája
Karambol a 3-ason! Olajban úszik a főút, az egészet lezárták!
Méra közelében, a 226. kilométernél történt a közlekedési baleset péntek délelőtt.
Egymásnak ütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi. Méra közelében forgalmi akadályra kell számítani.
Az encsi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, és felitatják az úttestre kifolyt motorolajat. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
