Közlekedés

1 órája

Baleset történt a 26-oson, 3 autó érintett

A Miskolc felé vezető oldalon történt a baleset szerda reggel.

A 26-os főúton, Sajókeresztúr térségében a 7-es km-nél három személyautó ütközött össze, erről az utinform.hu számolt be.

A fotó illusztráció
Forrás: MW

A rendőrség megerősítette a baleset tényét. A sajókeresztúri elágazásnál, a lámpánál történt az eset.

Három autó koccanásosan ütközött, anyagi káros a közlekedési baleset. Az elsődleges információik szerint követési távolság be nem tartása lehetett a baleset oka – tudta meg a boon.hu Varga Rudolftól, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől.

Személyi sérülés nem történt, vizsgálják a baleset körülményeit.

A rendőrök befejezték a helyszínelést, az út teljes szélességében járható.

 

 

