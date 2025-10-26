1 órája
Baleset történt a 26-oson, 3 autó érintett
A Miskolc felé vezető oldalon történt a baleset szerda reggel.
A 26-os főúton, Sajókeresztúr térségében a 7-es km-nél három személyautó ütközött össze, erről az utinform.hu számolt be.
A rendőrség megerősítette a baleset tényét. A sajókeresztúri elágazásnál, a lámpánál történt az eset.
Három autó koccanásosan ütközött, anyagi káros a közlekedési baleset. Az elsődleges információik szerint követési távolság be nem tartása lehetett a baleset oka – tudta meg a boon.hu Varga Rudolftól, a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől.
Személyi sérülés nem történt, vizsgálják a baleset körülményeit.
A rendőrök befejezték a helyszínelést, az út teljes szélességében járható.