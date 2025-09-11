Futva és pánikolva menekült a fekete kombi elől, valami szörnyűség történt az éjjel a borsodi városban

Egy tiszaújvárosi nő döbbenetes zaklatás élményét osztotta meg a „Tiszaújváros Most” Facebook-csoportban. Szeptember 10-én, szerdán éjfél után hazafelé tartva egy fekete kombi autó többször is feltűnt mögötte, mintha követné. A fiatal nő elmondása szerint először a sarki húsbolt közelében vette észre a járművet, majd a Coopnál és a téren is újra és újra találkozott vele. A sofőr minden alkalommal figyelte őt.

Zaklatás a városban? Nem ez volt az első eset

Futva menekült a zaklatás miatt

A nő annyira megijedt, hogy édesanyját is felhívta, végül pedig futva menekült egy ház mögé, amíg megérkezett a segítség. Az egyébként tíz perces út így fél óráig tartott.

Amit átéltem, senkinek nem kívánom

– írta.

A közelmúltban kísértetiesen hasonló eset történt Tiszaújvárosban.

Egy Tiszaújvárosi anyuka a közösségi médiában számolt be arról, hogy szombaton, miközben négyéves kislányával a Tesco felé sétáltak, egy autós többször is megállt mellettük, intett nekik, majd követni kezdte őket a környéken.