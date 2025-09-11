7 órája
Futva és pánikolva menekült a fekete kombi elől, valami szörnyűség történt az éjjel a borsodi városban
Egy borsodi nő rémisztő éjszakai élményét osztotta meg a közösségi médiában. Éjszakai zaklatás? A közelmúltban ugyanebben a városban hasonló eset történt.
Egy tiszaújvárosi nő döbbenetes zaklatás élményét osztotta meg a „Tiszaújváros Most” Facebook-csoportban. Szeptember 10-én, szerdán éjfél után hazafelé tartva egy fekete kombi autó többször is feltűnt mögötte, mintha követné. A fiatal nő elmondása szerint először a sarki húsbolt közelében vette észre a járművet, majd a Coopnál és a téren is újra és újra találkozott vele. A sofőr minden alkalommal figyelte őt.
Futva menekült a zaklatás miatt
A nő annyira megijedt, hogy édesanyját is felhívta, végül pedig futva menekült egy ház mögé, amíg megérkezett a segítség. Az egyébként tíz perces út így fél óráig tartott.
Amit átéltem, senkinek nem kívánom
– írta.
A közelmúltban kísértetiesen hasonló eset történt Tiszaújvárosban.
Egy Tiszaújvárosi anyuka a közösségi médiában számolt be arról, hogy szombaton, miközben négyéves kislányával a Tesco felé sétáltak, egy autós többször is megállt mellettük, intett nekik, majd követni kezdte őket a környéken. Annak az esetnek a részleteit alábbi cikkünkben olvashatja el.
Hidegrázós jelenet a borsodi városban? Gyanús kocsi még gyanúsabb sofőrje hozta a frászt anyára és kislányára
Ismeri a hazakísérő telefont?
A poszt alatt több mint száz hozzászólás gyűlt össze. Sokan együttérzésüket fejezték ki, mások pedig gyakorlati tanácsokat adtak: rendszám rögzítése, rendőrségi bejelentés, önvédelmi eszközök. Többen felhívták a figyelmet az úgynevezett hazakísérő telefonra is, ami egy ingyenesen hívható zöld szám, ha éjszakai séta közben bizonytalanul érzi magát vagy fél valaki.
Ezt tegye, ha hasonló helyzetbe kerül
- azonnal hívni a 112-t vagy a rendőrséget, ha fenyegetve érezzük magunkat,
- nyilvános, kivilágított útvonalon maradni,
- ismerősnek jelezni a helyzetet (telefonon vagy üzenetben),
- jegyzetelni a jármű adatait, ha biztonságosan lehet.
