Félelem

1 órája

Futva és pánikolva menekült a fekete kombi elől, valami szörnyűség történt az éjjel a borsodi városban

Címkék#városban#kislány#üzenet#jármű#tiszaújvárosi

Egy borsodi nő rémisztő éjszakai élményét osztotta meg a közösségi médiában. Éjszakai zaklatás? A közelmúltban ugyanebben a városban hasonló eset történt.

Boon.hu

Egy tiszaújvárosi nő döbbenetes zaklatás élményét osztotta meg a „Tiszaújváros Most” Facebook-csoportban. Szeptember 10-én, szerdán éjfél után hazafelé tartva egy fekete kombi autó többször is feltűnt mögötte, mintha követné. A fiatal nő elmondása szerint először a sarki húsbolt közelében vette észre a járművet, majd a Coopnál és a téren is újra és újra találkozott vele. A sofőr minden alkalommal figyelte őt.

zaklatás, tiszaújváros
Zaklatás a városban? Nem ez volt az első eset
Forrás: Facebook/Tiszaújváros

Futva menekült a zaklatás miatt

A nő annyira megijedt, hogy édesanyját is felhívta, végül pedig futva menekült egy ház mögé, amíg megérkezett a segítség. Az egyébként tíz perces út így fél óráig tartott.

Amit átéltem, senkinek nem kívánom

 – írta.

 A közelmúltban kísértetiesen hasonló eset történt Tiszaújvárosban.

 Egy Tiszaújvárosi anyuka a közösségi médiában számolt be arról, hogy szombaton, miközben négyéves kislányával a Tesco felé sétáltak, egy autós többször is megállt mellettük, intett nekik, majd követni kezdte őket a környéken. Annak az esetnek a részleteit alábbi cikkünkben olvashatja el.

Ismeri a hazakísérő telefont?

A poszt alatt több mint száz hozzászólás gyűlt össze. Sokan együttérzésüket fejezték ki, mások pedig gyakorlati tanácsokat adtak: rendszám rögzítése, rendőrségi bejelentés, önvédelmi eszközök. Többen felhívták a figyelmet az úgynevezett hazakísérő telefonra is, ami egy ingyenesen hívható zöld szám, ha éjszakai séta közben bizonytalanul érzi magát vagy fél valaki.

Ezt tegye, ha hasonló helyzetbe kerül

  • azonnal hívni a 112-t vagy a rendőrséget, ha fenyegetve érezzük magunkat,
  • nyilvános, kivilágított útvonalon maradni,
  • ismerősnek jelezni a helyzetet (telefonon vagy üzenetben),
  • jegyzetelni a jármű adatait, ha biztonságosan lehet.

 

