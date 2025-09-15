45 utassal a fedélzetén ütközött egy személyvonat Borsodban

Összeütközött egy motorvonat és egy személyautó Vámosújfalunál, a vasúti átjáróban. A tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit. A vonaton mintegy negyvenöt ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre. Az egység segített az utasok biztonságos átszállásában is.

A Szerencs – Sátoraljaújhely vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

A vonatközlekedésben is fennakadások vannak a baleset miatt

Olaszliszka-Tolcsva és Sátoraljaújhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Forgalmi változások:

A balesetben érintett vonat (5217) utasait pótlóbusz szállítja be Olaszliszka-Tolcsva állomásra.

A Sátoraljaújhelyről 8:04-kor Miskolcra induló Zemplén InterCity (IC 527) helyett Szerencsig közlekedik pótlóbusz. Onnan alkalmas vonattal tudnak továbbutazni Miskolc felé.

A Szerencsről 8:04-kor Sátoraljaújhelyről induló vonat (5232) helyett a teljes útvonalon közlekedik pótlóbusz.

A buszok megállási helyei:

Sátoraljaújhely vasútállomás

Sárospatak vasútállomás

Bodrogolaszi, iskola (Volán-megálló)

Olaszliszka-Tolcsva vasútállomás

A Sátoraljaújhely – Szerencs között pótolt járatok esetében:

Erdőbénye, vasúti megállóhely bejárati út (Volán-megálló)

Szegi, Alkotmány utca 74. (Volán-megálló)

Bodrogkeresztúr (Bodrogkisfalud), vasútállomás

Mezőzombor vasútállomás

Szerencs vasútállomás

A Sátoraljaújhelyről 7:04-kor Szerencsre elindult vonattal (5217) ütközött egy személygépjármű a Vámosújfalu, Kossuth Lajos úti átjáróban. A helyszínelés ideje alatt – várhatóan 9-10 óráig – szünetel a vonatforgalom Sárospatak és Olaszliszka-Tolcsva állomások között.