Baleset

48 perce

45 utassal a fedélzetén ütközött egy személyvonat Borsodban

Címkék#Sátoraljaújhely#Vámosújfalu#baleset#személygépjármű#vonat

A tűzoltók áramtalanították a gépkocsit és segítettek átszállni az utasoknak a vonatról.

Fennakadások a baleset miatt Vámosújfalunál

Fotó: Takács Joci

Összeütközött egy motorvonat és egy személyautó Vámosújfalunál, a vasúti átjáróban. A tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit. A vonaton mintegy negyvenöt ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre. Az egység segített az utasok biztonságos átszállásában is.

A Szerencs – Sátoraljaújhely vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

A vonatközlekedésben is fennakadások vannak a baleset miatt

Olaszliszka-Tolcsva és Sátoraljaújhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat. 

Forgalmi változások:

  • A balesetben érintett vonat (5217) utasait pótlóbusz szállítja be Olaszliszka-Tolcsva állomásra.
  • A Sátoraljaújhelyről 8:04-kor Miskolcra induló Zemplén InterCity (IC 527) helyett Szerencsig közlekedik pótlóbusz. Onnan alkalmas vonattal tudnak továbbutazni Miskolc felé.
  • A Szerencsről 8:04-kor Sátoraljaújhelyről induló vonat (5232) helyett a teljes útvonalon közlekedik pótlóbusz.

A buszok megállási helyei:

  • Sátoraljaújhely vasútállomás
  • Sárospatak vasútállomás
  • Bodrogolaszi, iskola (Volán-megálló)
  • Olaszliszka-Tolcsva vasútállomás

  • A Sátoraljaújhely – Szerencs között pótolt járatok esetében:
  • Erdőbénye, vasúti megállóhely bejárati út (Volán-megálló)
  • Szegi, Alkotmány utca 74. (Volán-megálló)
  • Bodrogkeresztúr (Bodrogkisfalud), vasútállomás
  • Mezőzombor vasútállomás
  • Szerencs vasútállomás

A Sátoraljaújhelyről 7:04-kor Szerencsre elindult vonattal (5217) ütközött egy személygépjármű a Vámosújfalu, Kossuth Lajos úti átjáróban. A helyszínelés ideje alatt – várhatóan 9-10 óráig – szünetel a vonatforgalom Sárospatak és Olaszliszka-Tolcsva állomások között.

 

