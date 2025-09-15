26 perce
45 utassal a fedélzetén ütközött egy személyvonat Borsodban
A tűzoltók áramtalanították a gépkocsit és segítettek átszállni az utasoknak a vonatról.
Fennakadások a baleset miatt Vámosújfalunál
Fotó: Takács Joci
Összeütközött egy motorvonat és egy személyautó Vámosújfalunál, a vasúti átjáróban. A tolcsvai hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit. A vonaton mintegy negyvenöt ember utazott, akikért mentesítő busz érkezett a helyszínre. Az egység segített az utasok biztonságos átszállásában is.
A Szerencs – Sátoraljaújhely vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos közlekedésre kell számítani baleseti helyszínelés miatt - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
A vonatközlekedésben is fennakadások vannak a baleset miatt
Olaszliszka-Tolcsva és Sátoraljaújhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat.
Forgalmi változások:
- A balesetben érintett vonat (5217) utasait pótlóbusz szállítja be Olaszliszka-Tolcsva állomásra.
- A Sátoraljaújhelyről 8:04-kor Miskolcra induló Zemplén InterCity (IC 527) helyett Szerencsig közlekedik pótlóbusz. Onnan alkalmas vonattal tudnak továbbutazni Miskolc felé.
- A Szerencsről 8:04-kor Sátoraljaújhelyről induló vonat (5232) helyett a teljes útvonalon közlekedik pótlóbusz.
A buszok megállási helyei:
- Sátoraljaújhely vasútállomás
- Sárospatak vasútállomás
- Bodrogolaszi, iskola (Volán-megálló)
- Olaszliszka-Tolcsva vasútállomás
- A Sátoraljaújhely – Szerencs között pótolt járatok esetében:
- Erdőbénye, vasúti megállóhely bejárati út (Volán-megálló)
- Szegi, Alkotmány utca 74. (Volán-megálló)
- Bodrogkeresztúr (Bodrogkisfalud), vasútállomás
- Mezőzombor vasútállomás
- Szerencs vasútállomás
A Sátoraljaújhelyről 7:04-kor Szerencsre elindult vonattal (5217) ütközött egy személygépjármű a Vámosújfalu, Kossuth Lajos úti átjáróban. A helyszínelés ideje alatt – várhatóan 9-10 óráig – szünetel a vonatforgalom Sárospatak és Olaszliszka-Tolcsva állomások között.
