Rátörte a volt barátnőjére az ajtót, de nem ez volt a legrosszabb, ami akkor történt

A Miskolci Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen minősített személyi szabadság megsértésének bűntette és más bűncselekmények miatt, aki volt barátnőjére rátörte az ajtót, ütlegelte, nem engedte ki a lakásból, késsel megöléssel fenyegette.

A vádirat szerint a vádlott párkapcsolata megszűnt, ezt azonban nem tudta feldolgozni, és 2024. június elején az esti órákban ittas állapotban megjelent volt barátnője által bérelt miskolci lakásnál. A sértett észrevette az érkezését, ezért kulcsra zárta az ajtót, tudta, hogy ha a vádlott ittas, agresszívé válik, tartott attól, hogy bántalmazni fogja.

A vádlott becsengetett, de a nő nem nyitott ajtót, ezért dörömbölni kezdett, végül betörte a bejárati ajtót, bement a szobába a sértetthez, aki félelmében mobiltelefonnal akart segítséget hívni, a vádlott azonban azt kivette a kezéből és összetörte. A szoba sarkába beszorította a nőt, fejét többször megütötte, a sértett eredménytelenül próbált védekezni, újabb ütéseket kapott a vádlottól, akit kérlelt, hogy engedje el, de a vádlott nem engedte ki a lakásból, szidalmazta, majd a földre esett nő sérelmére megalázó cselekményeket végzett.

A vádlott a konyhából behozott egy 20 cm pengehosszúságú kést, azzal hadonászott, a nő nyakához tartotta, azzal fenyegette, hogy őt is és magát is meg fogja ölni. Ittassága okán azonban elcsúszott és a padlóra esett, ezt kihasználva a sértett kimenekült a lakásból és elbújt a lépcsőházban, a cselekmény következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott egyidejű pártfogó felügyelet elrendelésével – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.

