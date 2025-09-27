szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elképesztő!

31 perce

Különös jelenet játszódott le a volán mögött, amire a rendőrök sem számítottak!

Címkék#rendőr#mutatvány#mobilozás#sofőr

Nem mindennapi látvány fogadta a rendőröket – a kérdés csak az volt, meddig tarthat ez a mutatvány?

Különös jelenet játszódott le a volán mögött, amire a rendőrök sem számítottak!

A fotó illusztráció

Forrás: MW

Fotó: Ladóczki Balázs

Hogy fér bele két kézbe egy shake, egy elektromos cigi és a kormány? 

Sehogy! Az egy hetes ROADPOL ellenőrzés alatt történt, hogy vezetésközben, vagyis kormányzás közben egy hölgy kezében tartotta a fent említett élvezeti cikkeket. A rendőrök felhívták a sofőr figyelmét, hogy manővere roppant veszélyes. A belátó hozzáállás hatósági figyelmeztetést érdemelt. De kérjük legközelebb a kocsiban NE! - olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán.

volán mögött nem lehet mindent kézben tartani
Életveszélyes mutatvány a volán mögött
Forrás: Police

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

De lássuk a konkrét számokat: 

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által 2025. szeptember 16. és szeptember 22. közötti időszakra meghirdetett Közlekedésbiztonsági napok elnevezésű fokozott ellenőrzésen a rendőrök minden olyan magatartást igyekeztek kiszűrni, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Az akció ideje alatt összesen 1728 járművezetőt ellenőriztek. Az adatot kibontva pedig 125 esetben menet közben kézben tartott mobilozás miatt, 6 alkalommal navigációs eszköz, 37 esetben más, figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el az egyenruhások. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 388 emberrel szemben intézkedtek.

Céljunk továbbra is a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu