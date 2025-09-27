Különös jelenet játszódott le a volán mögött, amire a rendőrök sem számítottak!

Hogy fér bele két kézbe egy shake, egy elektromos cigi és a kormány?

Sehogy! Az egy hetes ROADPOL ellenőrzés alatt történt, hogy vezetésközben, vagyis kormányzás közben egy hölgy kezében tartotta a fent említett élvezeti cikkeket. A rendőrök felhívták a sofőr figyelmét, hogy manővere roppant veszélyes. A belátó hozzáállás hatósági figyelmeztetést érdemelt. De kérjük legközelebb a kocsiban NE! - olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán.

Életveszélyes mutatvány a volán mögött

Forrás: Police

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

De lássuk a konkrét számokat:

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) által 2025. szeptember 16. és szeptember 22. közötti időszakra meghirdetett Közlekedésbiztonsági napok elnevezésű fokozott ellenőrzésen a rendőrök minden olyan magatartást igyekeztek kiszűrni, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Az akció ideje alatt összesen 1728 járművezetőt ellenőriztek. Az adatot kibontva pedig 125 esetben menet közben kézben tartott mobilozás miatt, 6 alkalommal navigációs eszköz, 37 esetben más, figyelmet elvonó tevékenység miatt jártak el az egyenruhások. Biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 388 emberrel szemben intézkedtek.