Villamosbaleset Miskolcon – parkoló autók is sérültek
A Szent Anna térnél történt koccanás csütörtök délután.
„Herman után Tizeshonvédon villamos vs autó + pár parkoló autót is kivitt a kocsi” – tették közzé az Új Miskolcon Láttam Facebook csoportban.
[...] elkapott beszélgetések alapján két autó ütközött. Az egyik szerencsétlenül felsodródott a villamos sínre és összekoccant a villamossal. Parkoló autókban is keletkezett kár [...]
– írja egy másik posztoló, aki képet is feltöltött a balesetről.
A kommentekben azt írják, hogy délben is majdnem történt egy villamosbaleset, de akkor a villamos megállt.
A hét negyedik napja esős időt hozott magával. A csúszós utak miatt sajnos több baleset is történt a nap folyamán. Ezekről is olvashat a boon.hu-n.
