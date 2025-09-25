Villamosbaleset Miskolcon – parkoló autók is sérültek

„Herman után Tizeshonvédon villamos vs autó + pár parkoló autót is kivitt a kocsi” – tették közzé az Új Miskolcon Láttam Facebook csoportban.

A balesetről fotót is feltöltöttek a Facebook csoportba

Forrás: Új Miskolcon Láttam/Facebook

[...] elkapott beszélgetések alapján két autó ütközött. Az egyik szerencsétlenül felsodródott a villamos sínre és összekoccant a villamossal. Parkoló autókban is keletkezett kár [...]

– írja egy másik posztoló, aki képet is feltöltött a balesetről.

A kommentekben azt írják, hogy délben is majdnem történt egy villamosbaleset, de akkor a villamos megállt.

