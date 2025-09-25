szeptember 25., csütörtök

1 órája

Villamosbaleset Miskolcon – parkoló autók is sérültek

A Szent Anna térnél történt koccanás csütörtök délután.

„Herman után Tizeshonvédon villamos vs autó + pár parkoló autót is kivitt a kocsi” – tették közzé az Új Miskolcon Láttam Facebook csoportban.

A balesetről fotót is feltöltöttek a Facebook csoportba
Forrás: Új Miskolcon Láttam/Facebook

[...] elkapott beszélgetések alapján két autó ütközött. Az egyik szerencsétlenül felsodródott a villamos sínre és összekoccant a villamossal. Parkoló autókban is keletkezett kár [...]

– írja egy másik posztoló, aki képet is feltöltött a balesetről.

A kommentekben azt írják, hogy délben is majdnem történt egy villamosbaleset, de akkor a villamos megállt.

A hét negyedik napja esős időt hozott magával. A csúszós utak miatt sajnos több baleset is történt a nap folyamán. Ezekről is olvashat a boon.hu-n.

 

