Hatalmas fogás: elképesztő, mit művelt a páros a borsodi üdülőváros kis lakásában (fotók)

Egy 37 éves nő és egy 34 éves férfi január 28-át megelőzően új pszichoaktív anyagot értékesített bogácsi lakásukon. A rendőrök egy buszmegállóban igazoltatták az asszonyt, amint éppen hazafelé tartott, és a táskájából tíz, alufóliába csomagolt, fehér, kristályos por került elő.

Új pszichoaktív anyag lapult a női táskában. Forrás: police.hu

A nőt és az élettársát gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe is vették őket, majd a bíróság letartóztatta mindkettőt.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a páros fiatalkorúnak is adott el a tiltott szerből.

A nyomozók befejezték az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!