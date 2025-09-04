szeptember 4., csütörtök

Helyi kék hírek

2 órája

Hatalmas fogás: elképesztő, mit művelt a páros a borsodi üdülőváros kis lakásában (fotók)

Megdöbbentő, mit rejtett a női táska. Forró nyomon indultak el a rendőrök.

Boon.hu

Egy 37 éves nő és egy 34 éves férfi január 28-át megelőzően új pszichoaktív anyagot értékesített bogácsi lakásukon. A rendőrök egy buszmegállóban igazoltatták az asszonyt, amint éppen hazafelé tartott, és a táskájából tíz, alufóliába csomagolt, fehér, kristályos por került elő.

új pszichoaktív anyag
Új pszichoaktív anyag lapult a női táskában. Forrás: police.hu

A nőt és az élettársát gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe is vették őket, majd a bíróság letartóztatta mindkettőt.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a páros fiatalkorúnak is adott el a tiltott szerből.

A nyomozók befejezték az eljárást, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az ügyészségnek - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Életveszélyes új pszichoaktív anyag

Fotók: police.hu

Életveszélyes új pszichoaktív anyag

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer, illetve új pszichoaktív anyag fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet.

Akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

