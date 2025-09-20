szeptember 20., szombat

Lángok

3 órája

Ki kellett üríteni egy egy társasházat Tiszaújvárosban, tűz keletkezett az egyik lakásban

Címkék#tűz#Tiszaújváros#lakás

Szombat reggel keletkezett a tűz.

Berendezési tárgyak égtek egy társasház földszinti lakásában, Tiszaújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. Az érintett ingatlan ötven négyzetméteres, amelynek két szobáját érte el a tűz.

Tűz volt egy tiszaújvárosi lakásban
A tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat (a fotó illusztráció)
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Kiürítették az épületet a munkálatok idejére, az intézkedés hét lakót érintett. Az egységek jelenleg átszellőztetik a lépcsőházat – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.

Frissítés: halálos volt a tiszaújvárosi tűz

További kék hírek a boon.hu-n:

 

 

