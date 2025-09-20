Lángok
Ki kellett üríteni egy egy társasházat Tiszaújvárosban, tűz keletkezett az egyik lakásban
Szombat reggel keletkezett a tűz.
Berendezési tárgyak égtek egy társasház földszinti lakásában, Tiszaújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. Az érintett ingatlan ötven négyzetméteres, amelynek két szobáját érte el a tűz.
A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. Kiürítették az épületet a munkálatok idejére, az intézkedés hét lakót érintett. Az egységek jelenleg átszellőztetik a lépcsőházat – írja a baz.katasztrofavedelem.hu.
Frissítés: halálos volt a tiszaújvárosi tűz
