Tűzeset
2 órája
Lángra kapott egy lakás Miskolcon – kilenc ember menekült az épületből!
Meggyulladt a parketta egy miskolci lakásban. A Szalag utcába riasztották a tűzoltókat.
Kisebb tűz keletkezett egy társasházi lakásban, Miskolcon, a Szalag utcában. A parketta égett az egyik szobában, mintegy egy négyzetméteren.
A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat. Kilenc lakó elhagyta az épületet a tűz miatt, amelynek keletkezésekor senki sem tartózkodott a lakásban - tette közzé a katasztrófavédelem.
