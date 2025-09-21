szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

29°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

3 órája

Lángra kapott egy lakás Miskolcon – kilenc ember menekült az épületből!

Címkék#katasztrófavédelem#Miskolc#parketta#társasházi#tűz

Meggyulladt a parketta egy miskolci lakásban. A Szalag utcába riasztották a tűzoltókat.

Kisebb tűz keletkezett egy társasházi lakásban, Miskolcon, a Szalag utcában. A parketta égett az egyik szobában, mintegy egy négyzetméteren. 

Tűzoltók érkeztek a kigyulladt lakás helyszínére
Tűzoltók érkeztek a kigyulladt lakás helyszínére
(A kép illusztráció)
Fotó: TAKACS JOCI

A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat. Kilenc lakó elhagyta az épületet a tűz miatt, amelynek keletkezésekor senki sem tartózkodott a lakásban - tette közzé a katasztrófavédelem.
Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu