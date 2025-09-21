Lángra kapott egy lakás Miskolcon – kilenc ember menekült az épületből!

Kisebb tűz keletkezett egy társasházi lakásban, Miskolcon, a Szalag utcában. A parketta égett az egyik szobában, mintegy egy négyzetméteren.

Tűzoltók érkeztek a kigyulladt lakás helyszínére

(A kép illusztráció)

Fotó: TAKACS JOCI

A város hivatásos tűzoltói eloltották a lángokat, és megkezdték az utómunkálatokat. Kilenc lakó elhagyta az épületet a tűz miatt, amelynek keletkezésekor senki sem tartózkodott a lakásban - tette közzé a katasztrófavédelem.

