Katasztrófa egy silóban - a szerencsi tűzoltók küzdöttek péntek éjjel
Beizzott a takarmány egy terményszárítóban Tiszaladány külterületén péntek éjjel. A tűz oltásához a szerencsi tűzoltókat riadóztatták.
Tűz a silóban. Beizzott és égett a takarmány egy terményszárító siló felső harmadában egy szárítótelepen, Tiszaladány külterületén pénteken. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szárítóban tárolt hat-nyolc tonna takarmányból mintegy két tonna izzott.
A szerencsi hivatásos tűzoltók létraszer segítségével, egy létrasugárral és további egy vízsugárral oltották a takarmányt, amelynek lánggal égését a szárító felső nyílásán át megszüntették.
Az egységek megkezdték a takarmány leürítését egy vízsugár fedezete mellett, a helyi szakember együttműködésével - közölte a katasztrófavédelem péntek éjjel.
