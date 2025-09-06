Katasztrófa egy silóban - a szerencsi tűzoltók küzdöttek péntek éjjel

Tűz a silóban. Beizzott és égett a takarmány egy terményszárító siló felső harmadában egy szárítótelepen, Tiszaladány külterületén pénteken. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szárítóban tárolt hat-nyolc tonna takarmányból mintegy két tonna izzott.

Tűz a silóban: beizzott a takarmány egy terményszárítóban Tiszaladány külterületén. Fotó: illusztráció/katasztrófavédelem

Tűz a silóban Tiszaladány külterületén

A szerencsi hivatásos tűzoltók létraszer segítségével, egy létrasugárral és további egy vízsugárral oltották a takarmányt, amelynek lánggal égését a szárító felső nyílásán át megszüntették.

Az egységek megkezdték a takarmány leürítését egy vízsugár fedezete mellett, a helyi szakember együttműködésével - közölte a katasztrófavédelem péntek éjjel.

