szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

21°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beizzott

1 órája

Katasztrófa egy silóban - a szerencsi tűzoltók küzdöttek péntek éjjel

Címkék#Tiszaladány#vízsugár#siló

Beizzott a takarmány egy terményszárítóban Tiszaladány külterületén péntek éjjel. A tűz oltásához a szerencsi tűzoltókat riadóztatták.

Boon.hu

Tűz a silóban. Beizzott és égett a takarmány egy terményszárító siló felső harmadában egy szárítótelepen, Tiszaladány külterületén pénteken. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szárítóban tárolt hat-nyolc tonna takarmányból mintegy két tonna izzott.

Tűz a silóban: beizzott a takarmány egy terményszárítóban Tiszaladány külterületén
Tűz a silóban: beizzott a takarmány egy terményszárítóban Tiszaladány külterületén. Fotó: illusztráció/katasztrófavédelem

Tűz a silóban Tiszaladány külterületén

A szerencsi hivatásos tűzoltók létraszer segítségével, egy létrasugárral és további egy vízsugárral oltották a takarmányt, amelynek lánggal égését a szárító felső nyílásán át megszüntették.

Az egységek megkezdték a takarmány leürítését egy vízsugár fedezete mellett, a helyi szakember együttműködésével - közölte a katasztrófavédelem péntek éjjel.

Még több hír a boon.hu oldalán:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu