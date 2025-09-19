Hatalmas tűz tombol Szentistván mellett – A legnagyobb erőkel oltják a lángokat (videóval)

A tűz oltása még folyamatban van

Rinyu Zsuzsától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy egy istálló tetőszerkezete kétharmad részben leégett. A tüzet már körülhatárolták a Mezőkövesd, Eger, Mezőcsát, Tiszaújváros és Miskolc tűzoltói négy vízszállító járművel és négy gépjárműfecskendővel. A szarvasmarhákat időben kimenekítették, de a tűz oltása és az utómunkálatok tartanak.

A hatalmas füst több száz méterre is érződik a nehezen megközelíthető helyszíntől.

