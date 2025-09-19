39 perce
Hatalmas tűz tombol Szentistván mellett – A legnagyobb erőkel oltják a lángokat (videóval)
Hat településről is el kellett indulniuk a csapatoknak. Még mindig nagy erőkel próbálják eloltani a lángokat, hatalmas a tűz Szentistvánnál.
Egy több mint kétezer négyzetméteres, palafedésű istálló tetőszerkezete ég Szentistván külterületén. A helyszínre elsőként kiérkezett mezőkövesdi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltják a lángokat. Az állatok kiterelését még az egységek kiérkezése előtt megkezdték.
Hat város tűzoltói igyekeztek a borsodi istállótűzhöz
A tűz oltása még folyamatban van
Rinyu Zsuzsától, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivőjétől megtudtuk, hogy egy istálló tetőszerkezete kétharmad részben leégett. A tüzet már körülhatárolták a Mezőkövesd, Eger, Mezőcsát, Tiszaújváros és Miskolc tűzoltói négy vízszállító járművel és négy gépjárműfecskendővel. A szarvasmarhákat időben kimenekítették, de a tűz oltása és az utómunkálatok tartanak.
A hatalmas füst több száz méterre is érződik a nehezen megközelíthető helyszíntől.
