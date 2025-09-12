3 órája
Menekülés éjjel: mentők és tűzoltók lepték el a miskolci utcát - ez okozhatta a bajt
A Kondor Béla utcába nagy erőkkel vonultak a miskolci és diósgyőri tűzoltók csütörtök éjjel.
Tűz Miskolcon csütörtök éjjel: a Kondor Béla utcai többszintes épület harmadik emeletén tűz ütött ki.
Tűz Miskolcon
A miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult az esethez, a beavatkozást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.
A hivatásos tűzoltók három gépjárműfecskendővel, egy vízszállítóval és egy létraszerrel vonultak ki. Az egységek két vízsugárral megfékezték, majd elfojtották a lángokat és átvizsgálták az épületet.
Az épületet tizennyolcan hagyták el, az érintett lakásban élő két emberhez mentő érkezett.
Ez okozta a tüzet
A tűz, amely egy szobát és egy erkélyt érintett, elektromos meghibásodás miatt keletkezhetett - közölte a katasztrófavédelem.
A lakóingatlanokat érintő tűzesetek gyakran elektromos meghibásodás miatt következnek be. Az egyre több elektromos eszköz, a régi, elavult, túlterhelt, vagy szakszerűtlenül kialakított elektromos hálózat fokozott tűzveszélyt jelent az otthonunkban. Füstérzékelők használatával nagyobb biztonságban élhetünk, mert az már a tűz kezdeti szakaszában jelzi a bajt. Ilyenkor még van idő cselekedni, megfékezni, eloltani a tüzet, vagy biztonságosan elhagyni a lakást!
