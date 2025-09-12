Menekülés éjjel: mentők és tűzoltók lepték el a miskolci utcát

Tűz Miskolcon csütörtök éjjel: a Kondor Béla utcai többszintes épület harmadik emeletén tűz ütött ki.

Tűz Miskolcon: a miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult az esethez. Fotó: illusztráció/katasztrófavédelem

Tűz Miskolcon

A miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult az esethez, a beavatkozást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

A rajok létrasugárral és az épületen belül egy vízsugárral avatkoztak be. A lángokat eloltották, már az utómunkálatok zajlanak.

Az épületet tizennyolcan hagyták el, az érintett lakásban élő két emberhez mentő érkezett - közölte a katasztrófavédelem csütörtök éjjel.

Drámai tűzesetek

Februárban a Híd utcában gyulladt ki egy épület.