szeptember 12., péntek

Mária névnap

16°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

2 órája

Menekülés éjjel: mentők és tűzoltók lepték el a miskolci utcát

Címkék#katasztrófavédelem#diósgyőri#miskolci#Kondor Béla

A Kondor Béla utcába nagy erőkkel vonultak a miskolci és diósgyőri tűzoltók csütörtök éjjel.

Boon.hu
Menekülés éjjel: mentők és tűzoltók lepték el a miskolci utcát

Tűz Miskolcon csütörtök éjjel: a Kondor Béla utcai többszintes épület harmadik emeletén tűz ütött ki.

tűz Miskolcon: a miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult az esethez
Tűz Miskolcon: a miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult az esethez. Fotó: illusztráció/katasztrófavédelem

Tűz Miskolcon

A miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult az esethez, a beavatkozást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

A rajok létrasugárral és az épületen belül egy vízsugárral avatkoztak be. A lángokat eloltották, már az utómunkálatok zajlanak.

Az épületet tizennyolcan hagyták el, az érintett lakásban élő két emberhez mentő érkezett - közölte a katasztrófavédelem csütörtök éjjel.

Drámai tűzesetek

Februárban a Híd utcában gyulladt ki egy épület.

Januárban tűz keletkezett egy társasházban, Miskolcon, a Széchenyi utcában csütörtökön.

Tűzoltók, mentők, rendőrök lepték el a Király utcát Miskolcon.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu