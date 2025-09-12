2 órája
Menekülés éjjel: mentők és tűzoltók lepték el a miskolci utcát
A Kondor Béla utcába nagy erőkkel vonultak a miskolci és diósgyőri tűzoltók csütörtök éjjel.
Tűz Miskolcon csütörtök éjjel: a Kondor Béla utcai többszintes épület harmadik emeletén tűz ütött ki.
Tűz Miskolcon
A miskolci és diósgyőri hivatásos tűzoltók több egysége vonult az esethez, a beavatkozást a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.
A rajok létrasugárral és az épületen belül egy vízsugárral avatkoztak be. A lángokat eloltották, már az utómunkálatok zajlanak.
Az épületet tizennyolcan hagyták el, az érintett lakásban élő két emberhez mentő érkezett - közölte a katasztrófavédelem csütörtök éjjel.
Drámai tűzesetek
Februárban a Híd utcában gyulladt ki egy épület.
Drámai tűzeset a Híd utcában: teljesen kiégett egy ház Miskolcon
Januárban tűz keletkezett egy társasházban, Miskolcon, a Széchenyi utcában csütörtökön.
Rendőrök, mentők, tűzoltók a miskolci belvárosban! Mutatjuk, mi történt! (fotók)
Tűzoltók, mentők, rendőrök lepték el a Király utcát Miskolcon.