Tűzeset

3 órája

Felcsaptak a lángok a mélyben Putnokon

Címkék#pince#Putnok#Andrássy Dénes út#láng

Füst gomolygott Putnok egyik utcájában.

Felcsaptak a lángok a mélyben Putnokon

A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Putnokon szombat este, az Andrássy Dénes úton egy elhagyatott épületből sűrű füst kezdett szivárogni. A pincében összehordott szemét kapott lángra, és pillanatok alatt beterítette a környéket a füstszag. Az ózdi hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megfékezték a lángokat, mielőtt azok átterjedhettek volna az ingatlan szerkezeti elemeire. Az eset így nem okozott komoly károkat, de jól mutatja, mekkora veszélyt jelenthetnek az elhagyott, gondozatlan épületek. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem követelt sérülteket, és a környék lakói is megnyugodhattak: a veszély elmúlt - adta hírül a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

