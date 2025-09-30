Tűzeset
51 perce
Lángok csaptak fel egy családi háznál – Miskolcról is riasztották a tűzoltókat
Egy riasztás miatt vonultak ki az egységek a délelőtti órákban. A tűz miatt több embernek is el kellett hagynia otthonát.
Kigyulladt egy szikszói, Kazinczy utcai családi ház egyik szobája és tüzet fogott a tetőszerkezet is.
Öten menekültek a tűz elől
Az épületben öten élnek, még a miskolci hivatásos tűzoltók megérkezése előtt elhagyták a házat, nekik lakosságvédelmi intézkedés keretében biztosítanak átmeneti szállást. Az épületből a rendőrök két gázpalackot kivittek, ezeket nem érte hő. A rajok vízsugarakkal oltják a lángokat, és megbontották a tetőt is - tette közzé a katasztrófavédelem.
Kigyulladt egy családi ház Szikszón 09.30.Fotók: Vajda János
