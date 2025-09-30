Lángok csaptak fel egy családi háznál – Miskolcról is riasztották a tűzoltókat

Kigyulladt egy szikszói, Kazinczy utcai családi ház egyik szobája és tüzet fogott a tetőszerkezet is.

A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Öten menekültek a tűz elől

Az épületben öten élnek, még a miskolci hivatásos tűzoltók megérkezése előtt elhagyták a házat, nekik lakosságvédelmi intézkedés keretében biztosítanak átmeneti szállást. Az épületből a rendőrök két gázpalackot kivittek, ezeket nem érte hő. A rajok vízsugarakkal oltják a lángokat, és megbontották a tetőt is - tette közzé a katasztrófavédelem.