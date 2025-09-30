szeptember 30., kedd

Tűzeset

5 órája

Lángok csaptak fel egy családi háznál – Miskolcról is riasztották a tűzoltókat

Címkék#katasztrófavédelem#gázpalack#kigyulladt ház#tűz

Egy riasztás miatt vonultak ki az egységek a délelőtti órákban. A tűz miatt több embernek is el kellett hagynia otthonát.

Kigyulladt egy szikszói, Kazinczy utcai családi ház egyik szobája és tüzet fogott a tetőszerkezet is. 

Egy családi házban ütött ki tűz Szikszón.
Egy családi házban ütött ki tűz Szikszón. 
A fotó illusztráció
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Öten menekültek a tűz elől

Az épületben öten élnek, még a miskolci hivatásos tűzoltók megérkezése előtt elhagyták a házat, nekik lakosságvédelmi intézkedés keretében biztosítanak átmeneti szállást. Az épületből a rendőrök két gázpalackot kivittek, ezeket nem érte hő. A rajok vízsugarakkal oltják a lángokat, és megbontották a tetőt is - tette közzé a katasztrófavédelem.

Kigyulladt egy családi ház Szikszón 09.30.

Fotók: Vajda János


Fotók: Vajda János

 

