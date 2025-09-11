szeptember 11., csütörtök

Veszélyes közutak

4 órája

Fekete nap a mai: autóroncsok és halál – eddig nem látott képek a helyszínről!

Kisteherautóval ütközött a szerencsétlenül járt autós. A 39-es főúton történt a tragikus baleset, a 17-es kilométerszelvényénél, Tállya térségében.

Boon.hu
Fekete nap a mai: autóroncsok és halál – eddig nem látott képek a helyszínről!

Összeroncsolódott a személyautó és a furgon is a tragikus balesetben

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tállya és Golop között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze csütörtök reggel, amiről a boon.hu elsőként számolt be a helyszínen készült videóval és fotókkal. A tragikus baleset következtében a személyautó sofőrje elhunyt. A korai órákban lehullott csapadék és a csúszós, nedves utak miatt több borsodi helyszínről is koccanásokról, karambolokról érkeztek a hírek. Eddig nem látott fotók is helyet kaptak a képgalériában.

tragikus baleset
Családapa vesztette életét a tragikus baleset következtében Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az időjárás nem kedvezett a közlekedőknek, de mi sem figyeltünk eléggé. Baleset, baleset hátán: így indult a csütörtök reggel. Miskolcon és Borsodban újabb és újabb karambolokról jött hír.

Többen megúszták, de csak a szerencsén múlt, hogy nem lett tragikus baleset

Egy autós a Hideg soron haladt az Avas felől a városközpont felé csütörtök reggel Miskolcon, de az autó sebességét nem az időjárásnak, az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg. Ezért történhetett, hogy a gépjármű megcsúszott és áttért a szembejövő sávba, ahol egy ott szabályosan közlekedő autóval összeütközött- tájékoztatta szerkesztőségünket a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset sérüléssel járt.

A rendőrség egy másik közúti balesetről is beszámolt, ami Miskolcon, az Andrássy úton történt, szintén csütörtök reggel. Ennél az esetnél a követési távolság be nem tartása okozta a karambolt.

Eddig nem látott képek: tragédia a 39-es főúton

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

A 3-as főúton négy gépkocsi ütközött össze a 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a szomolyai elágazásnál csütörtök reggel. A baleset helyszínéről hat embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A rendőrség továbbra is fokozottan kéri az autóval közlekedőket, hogy a látási- és útviszonyoknak megfelelően válasszák meg a gépjármű sebességét és kiemelten körültekintően vezessenek a nedves, helyenként csúszós utakon.

A legsúlyosabb ütközésben az egyik sofőr a helyszínen életét vesztette

Tállya és Golop között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze csütörtök reggel. A személyautó sofőrje, egy 40 év körüli férfi a kanyarban megcsúszott és keresztbe fordult, amikor egy kisteherautó az anyósülés felőli oldalról olyan erővel csapódott a gépjárműbe, hogy a karosszériát egészen a vezető ülésig felgyűrte.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

