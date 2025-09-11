4 órája
Fekete nap a mai: autóroncsok és halál – eddig nem látott képek a helyszínről!
Kisteherautóval ütközött a szerencsétlenül járt autós. A 39-es főúton történt a tragikus baleset, a 17-es kilométerszelvényénél, Tállya térségében.
Összeroncsolódott a személyautó és a furgon is a tragikus balesetben
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Tállya és Golop között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze csütörtök reggel, amiről a boon.hu elsőként számolt be a helyszínen készült videóval és fotókkal. A tragikus baleset következtében a személyautó sofőrje elhunyt. A korai órákban lehullott csapadék és a csúszós, nedves utak miatt több borsodi helyszínről is koccanásokról, karambolokról érkeztek a hírek. Eddig nem látott fotók is helyet kaptak a képgalériában.
Az időjárás nem kedvezett a közlekedőknek, de mi sem figyeltünk eléggé. Baleset, baleset hátán: így indult a csütörtök reggel. Miskolcon és Borsodban újabb és újabb karambolokról jött hír.
Többen megúszták, de csak a szerencsén múlt, hogy nem lett tragikus baleset
Egy autós a Hideg soron haladt az Avas felől a városközpont felé csütörtök reggel Miskolcon, de az autó sebességét nem az időjárásnak, az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg. Ezért történhetett, hogy a gépjármű megcsúszott és áttért a szembejövő sávba, ahol egy ott szabályosan közlekedő autóval összeütközött- tájékoztatta szerkesztőségünket a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset sérüléssel járt.
Özönlenek a balesetekről szóló hírek – a Hideg soron frontális ütközés történt (fotók!)
A rendőrség egy másik közúti balesetről is beszámolt, ami Miskolcon, az Andrássy úton történt, szintén csütörtök reggel. Ennél az esetnél a követési távolság be nem tartása okozta a karambolt.
Eddig nem látott képek: tragédia a 39-es főútonFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
A 3-as főúton négy gépkocsi ütközött össze a 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a szomolyai elágazásnál csütörtök reggel. A baleset helyszínéről hat embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Négyes karambol történt a 3-ason: hat embert szállítottak kórházba a helyszínről! - Frissítve fotókkal, videóval!
A rendőrség továbbra is fokozottan kéri az autóval közlekedőket, hogy a látási- és útviszonyoknak megfelelően válasszák meg a gépjármű sebességét és kiemelten körültekintően vezessenek a nedves, helyenként csúszós utakon.
A legsúlyosabb ütközésben az egyik sofőr a helyszínen életét vesztette
Tállya és Golop között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze csütörtök reggel. A személyautó sofőrje, egy 40 év körüli férfi a kanyarban megcsúszott és keresztbe fordult, amikor egy kisteherautó az anyósülés felőli oldalról olyan erővel csapódott a gépjárműbe, hogy a karosszériát egészen a vezető ülésig felgyűrte.
Tragédia a 39-es főúton: a sofőrnek esélye sem volt, a helyszínen életét vesztette - Helyszíni fotókkal, videóval frissítve!
