Fekete nap a mai: autóroncsok és halál – eddig nem látott képek a helyszínről!

Tállya és Golop között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze csütörtök reggel, amiről a boon.hu elsőként számolt be a helyszínen készült videóval és fotókkal. A tragikus baleset következtében a személyautó sofőrje elhunyt. A korai órákban lehullott csapadék és a csúszós, nedves utak miatt több borsodi helyszínről is koccanásokról, karambolokról érkeztek a hírek. Eddig nem látott fotók is helyet kaptak a képgalériában.

Családapa vesztette életét a tragikus baleset következtében Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az időjárás nem kedvezett a közlekedőknek, de mi sem figyeltünk eléggé. Baleset, baleset hátán: így indult a csütörtök reggel. Miskolcon és Borsodban újabb és újabb karambolokról jött hír.

Többen megúszták, de csak a szerencsén múlt, hogy nem lett tragikus baleset

Egy autós a Hideg soron haladt az Avas felől a városközpont felé csütörtök reggel Miskolcon, de az autó sebességét nem az időjárásnak, az út- és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg. Ezért történhetett, hogy a gépjármű megcsúszott és áttért a szembejövő sávba, ahol egy ott szabályosan közlekedő autóval összeütközött- tájékoztatta szerkesztőségünket a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A baleset sérüléssel járt.