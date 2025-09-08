Drámai számok: már 70 ember halt meg idén – Legutóbb Borsodban történt tragédia

A katasztrófavédelem drámai számokat közölt: idén már 70 ember halt meg tűz miatt otthonában. Legutóbb szerdán, késő este vesztette életét egy mozgásában korlátozott ember Pácin településen, miután kigyulladt és teljes terjedelmében égett az ingatlan, amelyben lakott. Tragédia lett a vége.

Tragédia Pácinban.

Egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület, amely korábban vendéglátóhelyként üzemelt. A lángokat a tűzoltók több oldalról oltották, a középkorú férfi életét azonban a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.