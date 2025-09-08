szeptember 8., hétfő

Tragikus számok

1 órája

Drámai számok: már 70 ember halt meg idén – Legutóbb Borsodban történt tragédia

Percek alatt lángokban állt a ház. Életét vesztette egy mozgáskorlátozott férfi. Nagyon sok a tragédia, pedig megelőzhető lenne.

Boon.hu

A katasztrófavédelem drámai számokat közölt: idén már 70 ember halt meg tűz miatt otthonában. Legutóbb szerdán, késő este vesztette életét egy mozgásában korlátozott ember Pácin településen, miután kigyulladt és teljes terjedelmében égett az ingatlan, amelyben lakott. Tragédia lett a vége.

Tragédia Pácinban
Tragédia Pácinban.

Tragédia Pácinban

Egy száz négyzetméteres, faszerkezetű épület, amely korábban vendéglátóhelyként üzemelt. A lángokat a tűzoltók több oldalról oltották, a középkorú férfi életét azonban a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni.

Halálos tűzeset Pácinban

Fotók: Vajda János

A katasztrófavédelem figyelmeztet

A tüzek mielőbbi észleléséhez a legjobb megoldás, ha füstérzékelőt telepítünk az otthonunkba. Egy plafonra szerelt füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő megfékezni a lángokat, vagy elhagyni az épületet és hívni a tűzoltókat.

Fontos tudni!

  • Legjobb, ha minden szobában van füstérzékelő.
  • Legtöbbször a lakáson belül a konyhában és a hálóban csapnak fel a lángok, ezekben a helyiségekben kiemelten javasolt a füstérzékelő telepítése.
  • Olyan füstérzékelőt válasszunk, amelyen szerepel a CE jelölés!
  • Egyes típusokat WIFI hálózaton keresztül az okostelefonnal is össze lehet kapcsolni, így azok nemcsak hangosan sípolnak, ha füstöt észlelnek, hanem a telefonra is riasztást küldenek. Ilyen eszközzel idős, egyedül élő hozzátartozóink biztonságáról is gondoskodni tudunk.

 

