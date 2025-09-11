Tragédia a 39-es főúton: a sofőrnek esélye sem volt, a helyszínen életét vesztette - Helyszíni fotókkal, videóval frissítve!

Tragédia a 39-es főúton: egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a 17-es kilométerszelvényénél, Tállya térségében csütörtök reggel. Egy ember életét vesztette.

Tragédia a 39-es főúton, Tállyánál. Forrás: katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerencsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Az egység és a társhatóságok teljes útzár mellett végzik a munkálatokat - közölte a katasztrófavédelem.