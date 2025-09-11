3 órája
Tragédia a 39-es főúton: a sofőrnek esélye sem volt, a helyszínen életét vesztette - Helyszíni fotókkal, videóval frissítve!
A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt. Tragédia a 39-es főúton, Tállyánál csütörtök reggel.
Halálos baleset a 39-esen
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Tragédia a 39-es főúton: egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a 17-es kilométerszelvényénél, Tállya térségében csütörtök reggel. Egy ember életét vesztette.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerencsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
Az egység és a társhatóságok teljes útzár mellett végzik a munkálatokat - közölte a katasztrófavédelem.
Tragédia a 39-es főútonFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Tragédia a 39-es főúton
Egy ember életét vesztette a balesetben.
- Tállya és Golop között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze csütörtök reggel. A baleset következtében a személyautó sofőrje elhunyt. A helyszínelés jelenleg is folyik - tájékoztatta a boon.hu-t Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
A személyautó sofőrje a kanyarban megcsúszott és keresztbe fordult, amikor egy kisteherautó az anyósülés felőli oldalról olyan erővel csapódott a gépjárműbe, hogy a karosszériát egészen a vezető ülésig felgyűrte. Az érintett útszakasz teljes szélességében lezárták és a helyszínen tartózkodó fotóriporterünk beszámolója szerint a Bekecs felé terelt forgalomban is történt már azóta koccanás.
Az Országos Mentőszolgálat a következő tájékoztatást adta a sajnálatos esetről:
A Tállyán történt baleset helyszínéről egy 25 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba, míg egy 40 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség fokozottan kéri az autóval közlekedőket, hogy a látási- és útviszonyoknak megfelelően válasszák meg a gépjármű sebességét és kiemelten körültekintően vezessenek a nedves, helyenként csúszós utakon.
