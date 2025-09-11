szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

21°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

3 órája

Tragédia a 39-es főúton: a sofőrnek esélye sem volt, a helyszínen életét vesztette - Helyszíni fotókkal, videóval frissítve!

Címkék#39-es főút#katasztrófavédelem#Tállya#baleset#boon video#útzár

A hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt. Tragédia a 39-es főúton, Tállyánál csütörtök reggel.

Boon.hu
Tragédia a 39-es főúton: a sofőrnek esélye sem volt, a helyszínen életét vesztette - Helyszíni fotókkal, videóval frissítve!

Halálos baleset a 39-esen

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tragédia a 39-es főúton: egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a 17-es kilométerszelvényénél, Tállya térségében csütörtök reggel. Egy ember életét vesztette.

Tragédia a 39-es főúton, Tállyánál. Forrás: katasztrófavédelem
Tragédia a 39-es főúton, Tállyánál. Forrás: katasztrófavédelem

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a szerencsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Az egység és a társhatóságok teljes útzár mellett végzik a munkálatokat - közölte a katasztrófavédelem.

Tragédia a 39-es főúton

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tragédia a 39-es főúton

Egy ember életét vesztette a balesetben.

- Tállya és Golop között egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze csütörtök reggel. A baleset következtében a személyautó sofőrje elhunyt. A helyszínelés jelenleg is folyik - tájékoztatta a boon.hu-t Janasóczki Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A személyautó sofőrje a kanyarban megcsúszott és keresztbe fordult, amikor egy kisteherautó az anyósülés felőli oldalról olyan erővel csapódott a gépjárműbe, hogy a karosszériát egészen a vezető ülésig felgyűrte. Az érintett útszakasz teljes szélességében lezárták és a helyszínen tartózkodó fotóriporterünk beszámolója szerint a Bekecs felé terelt forgalomban is történt már azóta koccanás.

Az Országos Mentőszolgálat a következő tájékoztatást adta a sajnálatos esetről:

A Tállyán történt baleset helyszínéről egy 25 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba, míg egy 40 év körüli férfi az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség fokozottan kéri az autóval közlekedőket, hogy a látási- és útviszonyoknak megfelelően válasszák meg a gépjármű sebességét és kiemelten körültekintően vezessenek a nedves, helyenként csúszós utakon.

Tragédiák az utakon

Halálos baleset történt az M3-as autópályán

Legutóbb az M3-ason történt halálos baleset.

A vétlen sofőr azonnal meghalt az M3-ason történt balesetben

Egy kisbusz hátulról belecsapódott egy személyautóba az M3-as autópályán, Gelej közelében.

Két halálos áldozat a 26-os főúton történt balesetben

Halálos baleset történt a 26-os főúton, ami két áldozatot követelt.

Még több hír a boon.hu oldalán:

 

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu