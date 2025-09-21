6 órája
Egy mozgássérült férfi a tiszaújvárosi halálos tűz áldozata - a szomszéd is megszólalt (videóval)
Sokkoló reggelre ébredtek szombaton reggel egy társasház lakói. Egy földszinti lakás gyulladt ki, melyben egy tiszaújvárosi mozgássérült férfi életét vesztette.
Szombaton, a kora reggeli órákban súlyos tragédia rázta meg Tiszaújvárost. Hat órakor ébredt arra a földszinten kigyulladt lakás melletti szomszéd, hogy tűz van, ő riasztott mindenkit.
Tűz volt egy tiszaújvárosi társasházban
Ahogy korábban beszámoltunk róla, berendezési tárgyak égtek egy társasház földszinti lakásában, Tiszaújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. Az érintett ingatlan ötven négyzetméteres, amelynek két szobáját érte el a tűz. A tűzzel érintett lakás fürdőszobájában egy embert találtak, akinek az életén már nem lehetett segíteni.
Ki kellett üríteni egy egy társasházat Tiszaújvárosban, tűz keletkezett az egyik lakásban
Nem lehetett már segíteni a férfin
Egy hatvanhat éves mozgássérült férfi vesztette életét a lakástűzben. A holttestét a tűzoltók találták meg. Valószínűleg a füstmérgezésbe halhatott bele. Ismerőseit megrázták a történtek.
Annak idején tartottuk a kapcsolatot, de mivel hogy elvált, meg szegénykém, hogy tolókocsiba került, így nagyon ritkán találkoztam vele
- nyilatkozta a Tényeknek az elhunyt férfi egyik ismerőse.
Sokan a felcsapó lángokra ébredtek
Mivel korán reggel történt az eset, sokan a tűzre ébredtek, mint az elhunyt férfi szomszédja is, aki riasztotta a többi lakót is.
Mellette lévő szomszéd észlelte, és akkor ő kopogott mindenkinek, hogy jöjjünk kifelé
- számolt be a történtekről egy ott lakó.
További részletek a videóban:
