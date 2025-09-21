Egy mozgássérült férfi a tiszaújvárosi halálos tűz áldozata - a szomszéd is megszólalt (videóval)

Nem lehetett már segíteni a férfin

Egy hatvanhat éves mozgássérült férfi vesztette életét a lakástűzben. A holttestét a tűzoltók találták meg. Valószínűleg a füstmérgezésbe halhatott bele. Ismerőseit megrázták a történtek.

Annak idején tartottuk a kapcsolatot, de mivel hogy elvált, meg szegénykém, hogy tolókocsiba került, így nagyon ritkán találkoztam vele

- nyilatkozta a Tényeknek az elhunyt férfi egyik ismerőse.

Sokan a felcsapó lángokra ébredtek

Mivel korán reggel történt az eset, sokan a tűzre ébredtek, mint az elhunyt férfi szomszédja is, aki riasztotta a többi lakót is.

Mellette lévő szomszéd észlelte, és akkor ő kopogott mindenkinek, hogy jöjjünk kifelé

- számolt be a történtekről egy ott lakó.

További részletek a videóban:



