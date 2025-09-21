szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

24°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

34 perce

Egy mozgássérült férfi a tiszaújvárosi halálos tűz áldozata - a szomszéd is megszólalt (videóval)

Címkék#tűz#halálos tűzeset#társasház#tragédia#tények

Sokkoló reggelre ébredtek szombaton reggel egy társasház lakói. Egy földszinti lakás gyulladt ki, melyben egy tiszaújvárosi mozgássérült férfi életét vesztette.

Szombaton, a kora reggeli órákban súlyos tragédia rázta meg Tiszaújvárost. Hat órakor ébredt arra a földszinten kigyulladt lakás melletti szomszéd, hogy tűz van, ő riasztott mindenkit.

Ez a földszinti lakás gyulladt ki Tiszaújvárosban, ahol életét vesztette annak lakója
Ez a földszinti lakás gyulladt ki Tiszaújvárosban, ahol életét vesztette annak lakója.
Forrás: Tények.hu

Tűz volt egy tiszaújvárosi társasházban

Ahogy korábban beszámoltunk róla, berendezési tárgyak égtek egy társasház földszinti lakásában, Tiszaújvárosban, a Lorántffy Zsuzsanna utcában. Az érintett ingatlan ötven négyzetméteres, amelynek két szobáját érte el a tűz. A tűzzel érintett lakás fürdőszobájában egy embert találtak, akinek az életén már nem lehetett segíteni.

Nem lehetett már segíteni a férfin

Egy hatvanhat éves mozgássérült férfi vesztette életét a lakástűzben. A holttestét a tűzoltók találták meg. Valószínűleg a füstmérgezésbe halhatott bele. Ismerőseit megrázták a történtek.

Annak idején tartottuk a kapcsolatot, de mivel hogy elvált, meg szegénykém, hogy tolókocsiba került, így nagyon ritkán találkoztam vele

- nyilatkozta a Tényeknek az elhunyt férfi egyik ismerőse.

Sokan a felcsapó lángokra ébredtek

Mivel korán reggel történt az eset, sokan a tűzre ébredtek, mint az elhunyt férfi szomszédja is, aki riasztotta a többi lakót is.

Mellette lévő szomszéd észlelte, és akkor ő kopogott mindenkinek, hogy jöjjünk kifelé

- számolt be a történtekről egy ott lakó.

További részletek a videóban:


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu