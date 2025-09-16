1 órája
Tapétavágó késsel fenyegette meg volt párját egy borsodi férfi - most megszólalt az ex is (videóval)
Összetörte a férfi volt párjának az autóját. Találkozót kért tőle, hogy elvigyék a járműt a szerelőhöz, ami végül sose jutott el oda. Tapétavágóval fenyegetőzött, miután a nő nem akart beülni mellé a volánhoz.
2023. nyarán szakított a pár. Ekkor történt, hogy a férfi dühében betörte a szélvédőjét a hölgy autójának egy faléccel. Ennek ürügyén kereste fel volt párját a férfi. Állítása szerint meg akarta javíttatni az okozott kárt, viszont amikor végül eljött a találkozás időpontja, betuszkolta a nőt az autóba, és tapétavágóval fenyegetőzött, hogy vele tartson.
Tapétavágóval fenyegetőzött, ekkor már tudta, hogy nem az autót viszik javíttatni
2023. július 19-én a férfi megjelent volt barátnője lakásánál Ongán. Felajánlotta, hogy vigyék el együtt megjavítani az autót, kifizeti az okozott kárt. A nő nem akart elindulni, ezért az autóhoz hajolt, hogy kivegye a holmiját. Ekkor a férfi belökte őt a járműbe, majd ő is beszállt. Felszólította a nőt, hogy vigye el Sajóhídvégre, és amikor ő ellenkezett, egy tapétavágó kést vett elő, amit az oldalához szorított, hogy ráijesszen és rákényszerítse az indulásra.
Kihúzta a szikét a zsebéből, már láttam, hogy itt nem pénzről lesz szó. Akkor már tudtam.
- nyilatkozta a Tények.hu-nak az esetet elszenvedő hölgy.
Sajóhídvég felé tartva kifogyott a benzin az autóból. Ekkor újra megfenyegette a nőt, hogy ne merjen senkitől segítséget kérni. Azonban egy arra közlekedő amikor észrevette a betört szélvédőjű autót, hívta a 112-őt.
A mentőket is megfenyegette
Később megérkezett a mentő, amibe menekülve be tudott ugorni a nő.
Akkor ugortam ki a kocsiból, és beszaladtam a mentős autóba, és kértem segítséget.
- elevenítette fel az eseményeket a hölgy.
A férfi azonban megfenyegette a mentősöket, és öngyilkossággal is fenyegetőzött, ha nem engedik vissza hozzá volt barátnőjét. Ezután a hajánál fogva húzta a szántóföldig a nőt. A kegyetlenkedésnek végül a rendőrök vetettek véget.
Másodfokon enyhítést kapott
Elsőfokon a bíróság a vádlottat felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésnek bűntette, valamint garázdaság és rongálás vétsége miatt 7 év szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte.
A vádlott és védője fellebbezett, enyhítést kérve. A törvényszék végül több körülményt másként értékelt:
- a tapétavágót nem támadó eszközként, hanem inkább önmaga felé fordítva használta,
- a rongálással okozott kár értéke szabálysértési határ alatt maradt,
- a férfi csak a rongálás miatt számított különös visszaesőnek.
Ezek alapján a büntetést 4 év 8 hónap börtönre, a közügyektől eltiltást pedig 5 évre enyhítették.
- közölte a Miskolci Törvényszék sajtószóvivője, dr. Majoros Tünde.
További részletek a videóban:
