Megállt a mentő két borsodi falu között, ami ezután jött, abban nem volt köszönet
Egy tapétavágó késsel fenyegetőzött. Ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa.
A Miskolci Törvényszék jogerős ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki 2023 júliusában egy tapétavágó késsel fenyegetőzött, majd a sértettet rövid időre akarata ellenére visszatartotta.
Az elsőfokon eljárt Miskolci Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott férfi 2023. július 19-én este megjelent a sértett ongai lakóhelyén a nő autójában korábban okozott kár rendezése céljából. Az estét a sértett otthonában töltötték, majd másnap együtt indultak el Sajóhídvégre, az autót a sértett vezette. Az utazás során a férfi egy ismerősénél, illetve egy boltnál is megálltak, majd Köröm felé folytatták útjukat, amikor a járműből kifogyott az üzemanyag. Egy arra haladó autós felajánlotta a segítségét, de azzal egyikük sem kívánt élni, így a sofőr továbbhajtott, azonban értesítette a 112-őt.
Tapétavágó késsel fenyegetőzött
A helyszínre érkező mentőautóba a sértett a kocsiból hirtelen kiszállva beugrott és segítséget kért a mentősöktől. Ekkor a vádlott a nála lévő tapétavágó késsel öngyilkossággal fenyegetőzve kérte a mentősöket, hogy engedjék el a nőt. Ezután a kést zsebre tette, de megindult a mentőautó felé, ezért a gépkocsivezető eltolta a terheltet, aki ekkor ismét elővette a tapétavágót, annak pengéjét ugyan nem tolta ki, de életveszélyesen megfenyegette a közfeladatot ellátó személynek minősülő mentőst.
Öngyilkossággal fenyegette a mentőket, hogy elengedjék a nőt
Ekkor a társai kiszállították a sértettet az autóból, akit a terhelt a közeli szántóföldre rángatott és ráparancsolt, hogy feküdjön a földre.
A férfi a kést közben eldobta, azt a helyszínre érkező rendőrök sem találták meg.
Az elsőfokú ítélet
A bíróság a vádlottat felfegyverkezve elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésnek bűntette, valamint garázdaság és rongálás vétsége miatt 7 év szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. A büntetés kiszabása során súlyosító körülményként esett latba a bűncselekmények többszörös halmazata és a vádlott büntetett előélete, személyi minősültsége, míg enyhítő körülményként értékelte a bíróság a terhelt beismerő vallomását, a kár megtérültét, a sértett megbocsátását, valamint azt, hogy a személyi szabadság korlátozása relatíve rövid ideig, néhány percig tartott.
Másodfokon enyhítést kapott
A vádlott és védője fellebbezett, enyhítést kérve. A törvényszék végül több körülményt másként értékelt:
- a tapétavágót nem támadó eszközként, hanem inkább önmaga felé fordítva használta,
- a rongálással okozott kár értéke szabálysértési határ alatt maradt,
- a férfi csak a rongálás miatt számított különös visszaesőnek.
Ezek alapján a büntetést 4 év 8 hónap börtönre, a közügyektől eltiltást pedig 5 évre enyhítették.
- közölte a Miskolci Törvényszék sajtószóvivője, dr. Majoros Tünde.
