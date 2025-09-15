Megállt a mentő két borsodi falu között, ami ezután jött, abban nem volt köszönet

A Miskolci Törvényszék jogerős ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki 2023 júliusában egy tapétavágó késsel fenyegetőzött, majd a sértettet rövid időre akarata ellenére visszatartotta.

Tapétavágó késsel fenyegetőzött. Fotó: illusztráció/MW

Az elsőfokon eljárt Miskolci Járásbíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott férfi 2023. július 19-én este megjelent a sértett ongai lakóhelyén a nő autójában korábban okozott kár rendezése céljából. Az estét a sértett otthonában töltötték, majd másnap együtt indultak el Sajóhídvégre, az autót a sértett vezette. Az utazás során a férfi egy ismerősénél, illetve egy boltnál is megálltak, majd Köröm felé folytatták útjukat, amikor a járműből kifogyott az üzemanyag. Egy arra haladó autós felajánlotta a segítségét, de azzal egyikük sem kívánt élni, így a sofőr továbbhajtott, azonban értesítette a 112-őt.

A helyszínre érkező mentőautóba a sértett a kocsiból hirtelen kiszállva beugrott és segítséget kért a mentősöktől. Ekkor a vádlott a nála lévő tapétavágó késsel öngyilkossággal fenyegetőzve kérte a mentősöket, hogy engedjék el a nőt. Ezután a kést zsebre tette, de megindult a mentőautó felé, ezért a gépkocsivezető eltolta a terheltet, aki ekkor ismét elővette a tapétavágót, annak pengéjét ugyan nem tolta ki, de életveszélyesen megfenyegette a közfeladatot ellátó személynek minősülő mentőst.