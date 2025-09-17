„Ennyi volt, itt a vég” – közölte egy férfi a szociális otthonban, miközben megszúrta lakótársát

A rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított már több éve az egyik miskolci szociális otthon lakója, és az utóbbi időben többször jelezte az intézményvezetőnek, hogy gondja van több lakótársával, akik állítása szerint zaklatták, szidalmazták őt, ezért eltervezte, hogy „leszámol” velük. A Miskolci Járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását.

Szociális otthonban bántalmazott többeket egy férfi (a fotó illusztráció)

Forrás: MW

Szeptember 15-én a délutáni órákban szobájából ölési szándékkal magához vett egy kb. 14 cm pengehosszúságú konyhakést, majd a közösségi térben televíziót néző lakótársát közepes erővel kétszer hasba szúrta, miközben közölte, hogy „ennyi volt, itt a vég”. A sértettnek sikerült kicsavarni a terhelt kezéből a kést, majd azt magához véve lement a földszintre segítséget kérni. A gyanúsított erre visszament a lakrészébe és egy újabb kisebb pengehosszúságú konyhakést vett magához, mellyel átment egy másik ott lakó szobájába és a neki oldalt álló férfi oldalába szúrt. Innen továbbment egy nő lakótárs szobájába, ahol őt szidalmazta, orron és arcon ütötte, illetve a még nála lévő késsel megfenyegette oly módon, hogy azt az arca felé szúrásra emelte. Végül egy negyedik lakót is indulatosan, erősen ököllel többször arcon és fejen ütött.

A sértettek közül az egyik súlyos életveszélyes, a másik súlyos, a harmadik pedig könnyű sérüléseket szenvedett.

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette kísérletének megállapítására.

A bíróság álláspontja szerint a minősített emberölés bűntette miatt kiszabható büntetési tétel (10 évtől 20 évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés) nagyságára figyelemmel a terhelt szökésének, elrejtőzésének veszélye reális, amit nem ellensúlyoznak személyi körülményei. Az elkövető személyiségére, agresszív és kiszámíthatatlan viselkedésére figyelemmel veszélyt jelent a környezetében élőkre, ismerőseire, így megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el – áll a Miskolci Törvényszék közleményében.