Ötgyerekes családot fogadott be Miskolcon, de megmutatta a sötétebbik arcát, amikor elmentek a szülők

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen többszörösen minősülő szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt, aki a házába fogadott család leánygyermekét rendszeresen zaklatta.

A vádirat szerint a vádlott 2020 áprilisától hat hónapot felölelő időszakban a miskolci házába fogadott egy nehéz anyagi helyzetben lévő öt gyermekes családot. A vádlott a szülők távollétében többször vigyázott a gyermekekre, akik közül az ezen időszakban ötödik életévét betöltött kislány bizalmába férkőzött, ajándékokat vett neki, a gyermek nagyapaként tekintett rá. A vádlott a szülők távollétét arra használta, hogy több alkalommal a kiskorú sértett intim testrészét simogatta.

2024. május hónaptól augusztus elejéig a család szintén szívességi alapon lakott a vádlott házában, július közepétől az ekkor már 9 éves sértett a vádlott hálószobájában aludt. A vádlott azt a látszatot keltette a gyermekben, hogy szerelmes belé, többször szájon csókolta. A gyermek elalvása után a vádlott odament az ágyához, az alsóruházatát levette róla, és több esetben sérelmére szexuális cselekményt végzett. A gyermek felébredt, rászólt a vádlottra, kérte, hogy hagyja abba, majd felöltözött és kiment a szobából.

Lőszereket is találtak a házában

A vádlott nem hagyott fel a gyermek zaklatásával, tisztálkodása alkalmával is bement a fürdőszobába, amely alkalommal saját magán végzett szexuális cselekményt.

A vádlott házában 2024 augusztusának elején megtartott kutatás alkalmával 12 darab engedély nélkül tartott lőszert fellelt és lefoglalt a rendőrség.

A büntetlen előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben az ügyészség fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, egyidejűleg indítványozta végleges hatályú eltiltását minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba – áll a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleményében.

