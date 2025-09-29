szeptember 29., hétfő

Idedtség

1 órája

Tűzoltók érkeztek egy miskolci társasházhoz: nem is sejtették a lakók, mekkora a baj

Címkék#katasztrófavédelem#szén-monoxid-érzékelő#Miskolc

Az eset vasárnap történt. A szén-monoxid-érzékelőnek köszönhetően nem történt baj.

A fotó illusztráció

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Megszólalt a szén-monoxid-érzékelő egy társasházi lakásban Miskolcon, a Széchenyi István úton. A hivatásos tűzoltók mérőműszerrel megvizsgálták a levegő összetételét az ingatlanban, amely során megemelkedett szén-monoxid-szintet tapasztaltak.

A fotó illusztráció
Fotó: Tóth Imre / Forrás: MW

A gázszolgáltató megállapította, hogy a meghibásodott gáztűzhely okozta a problémát. A szén-monoxid-érzékelőnek köszönhetően nem történt sérülés – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.

A szén-monoxid-érzékelők már sokszor bizonyították, hogy hatékony védelmet nyújtanak azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű tüzelő-, fűtőberendezés, vagy gáztűzhely működik! Ezek a készülékek csak akkor üzemelnek biztonságosan, ha az égéshez folyamatosan és megfelelő mennyiségben biztosított a levegő-utánpótlás. Tökéletlen égés esetén szén-monoxid keletkezik, ami a lakótérbe jutva akár halált is okozhat!  

