Tűzoltók érkeztek egy miskolci társasházhoz: nem is sejtették a lakók, mekkora a baj

Megszólalt a szén-monoxid-érzékelő egy társasházi lakásban Miskolcon, a Széchenyi István úton. A hivatásos tűzoltók mérőműszerrel megvizsgálták a levegő összetételét az ingatlanban, amely során megemelkedett szén-monoxid-szintet tapasztaltak.

A fotó illusztráció

Fotó: Tóth Imre / Forrás: MW

A gázszolgáltató megállapította, hogy a meghibásodott gáztűzhely okozta a problémát. A szén-monoxid-érzékelőnek köszönhetően nem történt sérülés – számolt be a baz.katasztrofavedelem.hu.

A szén-monoxid-érzékelők már sokszor bizonyították, hogy hatékony védelmet nyújtanak azokban az otthonokban, ahol nyílt égésterű tüzelő-, fűtőberendezés, vagy gáztűzhely működik! Ezek a készülékek csak akkor üzemelnek biztonságosan, ha az égéshez folyamatosan és megfelelő mennyiségben biztosított a levegő-utánpótlás. Tökéletlen égés esetén szén-monoxid keletkezik, ami a lakótérbe jutva akár halált is okozhat!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!