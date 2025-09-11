szeptember 11., csütörtök

Ocsmányság a női utas mellett, bordélynak nézték a miskolci villamost – őt keresik nagy erőkkel

Címkék#rendőrség#Miskolci Rendőrkapitányság#szeméremsértés#Thököly utca

A miskolci rendőrök ismeretlen tettes azonosításához kérik az állampolgárok segítségét.

Boon.hu

Szeméremsértés Miskolcon! A Miskolci Rendőrkapitányság 05010/3804/2025. bűnügyi számon szeméremsértés vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen személlyel szemben.

Szeméremsértés Miskolcon
Szeméremsértés Miskolcon. Forrás: police.hu

Szeméremsértés Miskolcon

A rendelkezésre álló adatok szerint az elkövető 2025. augusztus 29-én 17 óra 10 perc körül egy miskolci villamoson viselkedett szeméremsértő módon egy nővel szemben. A felháborodott nő rászólt a férfira, aki a következő megállónál, a Thököly utcán leszállt - közölte a rendőrség.

Az esettel kapcsolatban szükségessé vált a képeken látható férfi személyazonosságának a megállapítása.

Rendőrségi felhívás

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a felvételeken látható személlyel kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

