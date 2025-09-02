Szatír sokkolta a nőket a borsodi városban! Elmúlt a veszély?

Többen is beszámoltak támadásról a borsodi városban, Kazincbarcikán. A szatír több alkalommal is próbált nőket zaklatni az utcán. Megkerestük a rendőrséget, történt-e bejelentés és meglepő választ kaptunk.

Szatír támadott nőkre Kazincbarcikán

Forrás: Shutterstock/illusztráció

!Figyelem!! Tegnap este fél 10-kor a 16 éves lányom levitte a kutyánkat a Márka környékén egy sétára. Egy férfi telefonált tőle kb.30 méterre. A kislányom mikor meglátta, visszafordult, indult rögtön a lépcsőházunk felé. A férfi utána jött, pillanatok alatt utolérte, hátulról fogdosni kezdte. A lányom ráordított, így vigyorogva elszaladt. A férjem utána ment, a Pennynél járt. Amikor kérdőre vonta, elszaladt az Alsóvárosi körút felé. 25-30 év körüli, 175-180 cm magas, vékony testalkatú, fehér bőrű. Rövid , barna hajú, rövid szakálla van

– így szólt a bejegyzés a Nem ilyen életre vágyok Kazincbarcikán! Facebook-csoportban.

A szatír nem először csapott le

A poszt alá hamar érkeztek a reakciók, amelyekből kiderült: nem elszigetelt esetről van szó.

A napokban a felnőtt testvérem is ugyan így járt, este 8kor a Napsugár óvoda zebrájánál! Szerintem ez ugyan az a gyökér! Jelentsétek a rendőrségen, mi is megtettük! Remélem a lányod túl lép rajta mihamarabb

– írta egy másik felhasználó. A beszámolók szerint a férfi több alkalommal is próbált nőket zaklatni a város különböző pontjain. A félelem egyre nőtt, ezért a helyiek egy része közösen figyelmeztette egymást a közösségi médiában.

Megszólalt a rendőrség az ügyben

Megkerestük a rendőrséget, hogy történt-e bejelentés az ügyben nemcsak bejelentés történt, hanem nagyon gyorsan elfogták a gyanúsítottat.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság szexuális kényszerítés miatt folytat nyomozást az ügyben

– nyilatkozta a boon.hu-nak Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A rendőrség tehát gyorsan, már szeptember 1-jén elfogta a gyanúsított férfit.