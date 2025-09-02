szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

29°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet

2 órája

Szatír sokkolta a nőket a borsodi városban! Elmúlt a veszély?

Címkék#rendőrség#kutya#borsodi város#Napsugár óvoda

Sorra jelentek meg a figyelmeztetések a közösségi médiában az elmúlt héten. A bejegyzések szerint szatír fogdosta a nőket egy borsodi városban. Megkerestük a rendőrséget az esetekkel kapcsolatban.

Boon.hu

Többen is beszámoltak támadásról a borsodi városban, Kazincbarcikán. A szatír több alkalommal is próbált nőket zaklatni az utcán. Megkerestük a rendőrséget, történt-e bejelentés és meglepő választ kaptunk.

szatír, borsod, kazincbarcika
Szatír támadott nőkre Kazincbarcikán
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

!Figyelem!! Tegnap este fél 10-kor a 16 éves lányom levitte a kutyánkat a Márka környékén egy sétára. Egy férfi telefonált tőle kb.30 méterre. A kislányom mikor meglátta, visszafordult, indult rögtön a lépcsőházunk felé. A férfi utána jött, pillanatok alatt utolérte, hátulról fogdosni kezdte. A lányom ráordított, így vigyorogva elszaladt. A férjem utána ment, a Pennynél járt. Amikor kérdőre vonta, elszaladt az Alsóvárosi körút felé. 25-30 év körüli, 175-180 cm magas, vékony testalkatú, fehér bőrű. Rövid , barna hajú, rövid szakálla van

 – így szólt a bejegyzés a Nem ilyen életre vágyok Kazincbarcikán! Facebook-csoportban.

A szatír nem először csapott le

A poszt alá hamar érkeztek a reakciók, amelyekből kiderült: nem elszigetelt esetről van szó.

A napokban a felnőtt testvérem is ugyan így járt, este 8kor a Napsugár óvoda zebrájánál! Szerintem ez ugyan az a gyökér! Jelentsétek a rendőrségen, mi is megtettük! Remélem a lányod túl lép rajta mihamarabb

 – írta egy másik felhasználó. A beszámolók szerint a férfi több alkalommal is próbált nőket zaklatni a város különböző pontjain. A félelem egyre nőtt, ezért a helyiek egy része közösen figyelmeztette egymást a közösségi médiában.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Megszólalt a rendőrség az ügyben 

Megkerestük a rendőrséget, hogy történt-e bejelentés az ügyben nemcsak bejelentés történt, hanem nagyon gyorsan elfogták a gyanúsítottat.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság szexuális kényszerítés miatt folytat nyomozást az ügyben

 – nyilatkozta a boon.hu-nak Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A rendőrség tehát gyorsan, már szeptember 1-jén elfogta a gyanúsított férfit.

További hírekért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu