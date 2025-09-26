Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M30-ason - frissítve!

Szalagkorlátnak ütközött egy személykocsi az M30-as autópálya 42-es kilométerénél, Szikszónál péntek délután. A Miskolc felé vezető oldalon történt balesetnél az encsi hivatásos tűzoltók avatkoznak be. A jármű két utasához mentő érkezett. Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani - olvasható a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta a boon.hu-nak, hogy egy szlovák állampolgár szenvedett balesetet az M30-as főúton. Eddig ismeretlen okokból letért az útról és a szalagkorlátnak csapódott. A helyszínre érkeztek a mentőszolgálat munkatársai, további ellátásra a sofőrt kórházba szállították.