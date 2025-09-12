szeptember 12., péntek

Na!

1 órája

Sokkoló manőver Miskolc belvárosában: ketten is életveszélybe kerültek + videó

Fittyet hányt a szabályokra a zebránál és kanyarodás közben is. Rendőrkézen a szabálytalan sofőr Miskolcon.

Boon.hu

Elképesztő jeleneteket rögzítettek a kamerák. Életveszélyes vot, amit egy szabálytalan sofőr Miskolcon művelt.

Szabálytalan sofőr Miskolcon, a rendőrség lekapcsolta
Szabálytalan sofőr Miskolcon "akció" közben. Forrás: police.hu

A felvételen tisztán látszik, ahogy a férfi gondolkodás nélkül hajt át a kijelölt gyalogátkelőn, figyelmen kívül hagyva a szabályokat és a gyalogos biztonságát.

A történet itt még nem ért véget: alig néhány másodperccel később kanyarodás közben egy szabályosan közlekedő autósnak sem állt meg, ezzel ismét súlyosan veszélyeztetve a közlekedés rendjét.

Videón a szabálytalan sofőr Miskolcon

A rendőrség közzé tette a videót:

A rendőrök nem hagyták annyiban

A Miskolci Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben.

A hatóságok hangsúlyozzák: az elsőbbségadás kötelező, legyen szó gyalogosról vagy másik járműről. A figyelmetlenség, sőt a szabályok semmibevétele akár tragédiához is vezethetett volna.

Szabálytalan sofőrök

Sajnos sok az ilyen és hasonló eset. A miskolci gépjármű szakoktató is döbbenten nézte a felvételt.

 

