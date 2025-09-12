4 órája
Sokkoló manőver Miskolc belvárosában: ketten is életveszélybe kerültek + videó
Fittyet hányt a szabályokra a zebránál és kanyarodás közben is. Rendőrkézen a szabálytalan sofőr Miskolcon.
Elképesztő jeleneteket rögzítettek a kamerák. Életveszélyes vot, amit egy szabálytalan sofőr Miskolcon művelt.
A felvételen tisztán látszik, ahogy a férfi gondolkodás nélkül hajt át a kijelölt gyalogátkelőn, figyelmen kívül hagyva a szabályokat és a gyalogos biztonságát.
A történet itt még nem ért véget: alig néhány másodperccel később kanyarodás közben egy szabályosan közlekedő autósnak sem állt meg, ezzel ismét súlyosan veszélyeztetve a közlekedés rendjét.
Videón a szabálytalan sofőr Miskolcon
A rendőrség közzé tette a videót:
A rendőrök nem hagyták annyiban
A Miskolci Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben.
A hatóságok hangsúlyozzák: az elsőbbségadás kötelező, legyen szó gyalogosról vagy másik járműről. A figyelmetlenség, sőt a szabályok semmibevétele akár tragédiához is vezethetett volna.
Szabálytalan sofőrök
Sajnos sok az ilyen és hasonló eset. A miskolci gépjármű szakoktató is döbbenten nézte a felvételt.
