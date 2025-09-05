szeptember 5., péntek

Brutális támadásba torkollt a szkanderverseny – vér folyt egy borsodi presszóban!

Elképesztő jelenetek egy vidéki kocsmában! Nem bírta elviselni a vereséget, sörösüvegekkel támadt, most ítéletet hozott a Miskolci Törvényszék.

A törvényszék által megállapított tényállás szerint 2023. június 23-án este a sértett és felesége, valamint a barátaik egy csobaji presszóban ünnepeltek. Ott italozott a vádlott is egy kiskorú fiú társaságában. A vádlott megismerkedett az ünneplő társasággal, majd szkanderezni hívott közülük két férfit, az egyikük a sértett volt. A vádlott mindkét ellenfelétől vereséget szenvedett, dühében a fejét és az öklét is az asztalba ütötte. Ezt látva a társaság visszament a presszó belső helyiségébe. A vádlott követte őket, azonban a hölgyekkel udvariatlanul viselkedett, ezért a sértett és közte szóváltás alakult ki. A sértett kivezette a vádlottat az ajtó elé, majd visszament. A kiskorú fiú azonban azzal az ürüggyel, hogy a vádlott beszélni szeretne vele, kihívta a sértettet, ekkor azonban a vádlott az ajtó előtt, a kezében két törött sörösüveget tartva, kaszáló mozdulattal megsebesítette a sértettet

Sörösüveggel támadt a férfira a presszó előtt
Sörösüveggel támadt a férfira a presszó előtt
(A kép illusztráció)
Fotó: MW

Törött sörösüveggel támadt az ajtó előtt

A két férfi dulakodni kezdett, a vádlott testszerte megvágta a sértettet a törött üvegekkel, aki védekezésképpen orrba ütötte őt. Végül a presszóban tartózkodó más személyek választották szét őket. A vádlott cselekménye alkalmas volt a súlyosabb, akár közvetlen életveszélyt okozó testi sértés okozására is.

A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Őt a törvényszék életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt 2 év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette.

Súlyosító körülményként értékelte a terhelt önhibából eredő ittasságát, az elkövetés kitartó módját, valamint az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottságát. Enyhítő körülményként esett latba a vádlott büntetlen előélete, a bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomása, illetve az, hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt.

Az ítélet jogerős - tette közzé a Miskolci Törvényszék.


