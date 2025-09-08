szeptember 8., hétfő

Ez a borsodi sofőrök szégyene: vezetés előtt felelőtlen döntést hoztak!

Elképesztő, amit műveltek a volán mögött. Nyolc borsodi sofőrt lepleztek le a rendőrök!

Közúti ellenőrzések során – 2025. július 26-a előtt – a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén intézkedtek a rendőrök azzal a nyolc sofőrrel szemben, akik a gyanú szerint vezetésük megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak.

Lebuktak a felelőtlen sofőrök a rendőrök előtt
Lebuktak a felelőtlen sofőrök a rendőrök előtt ( A kép illusztráció)
Fotó: Gazdag Mihály

Felelőtlen sofőrök veszélyeztették a közlekedést 

A Miskolci Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a gépjárművezetőkkel szemben, a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közeledők figyelmét, hogy akik ittasan, illetve bódult állapotban járművet vezetnek, veszélyeztetik saját és mások életét, testi épségét. Mindannyiunk közös érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg, illetve veszítsék életüket az utakon! 

- tette közzé a police.hu


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

