Ez a borsodi sofőrök szégyene: vezetés előtt felelőtlen döntést hoztak!

Közúti ellenőrzések során – 2025. július 26-a előtt – a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén intézkedtek a rendőrök azzal a nyolc sofőrrel szemben, akik a gyanú szerint vezetésük megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak.

Lebuktak a felelőtlen sofőrök a rendőrök előtt ( A kép illusztráció)

Fotó: Gazdag Mihály

Felelőtlen sofőrök veszélyeztették a közlekedést

A Miskolci Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a gépjárművezetőkkel szemben, a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közeledők figyelmét, hogy akik ittasan, illetve bódult állapotban járművet vezetnek, veszélyeztetik saját és mások életét, testi épségét. Mindannyiunk közös érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg, illetve veszítsék életüket az utakon!

- tette közzé a police.hu



