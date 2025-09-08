1 órája
Ez a borsodi sofőrök szégyene: vezetés előtt felelőtlen döntést hoztak!
Elképesztő, amit műveltek a volán mögött. Nyolc borsodi sofőrt lepleztek le a rendőrök!
Közúti ellenőrzések során – 2025. július 26-a előtt – a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén intézkedtek a rendőrök azzal a nyolc sofőrrel szemben, akik a gyanú szerint vezetésük megkezdése előtt szeszes italt fogyasztottak.
Felelőtlen sofőrök veszélyeztették a közlekedést
A Miskolci Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a gépjárművezetőkkel szemben, a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a közeledők figyelmét, hogy akik ittasan, illetve bódult állapotban járművet vezetnek, veszélyeztetik saját és mások életét, testi épségét. Mindannyiunk közös érdeke, hogy kevesebben sérüljenek meg, illetve veszítsék életüket az utakon!
- tette közzé a police.hu
